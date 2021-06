Dino Zoff è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “In certe competizioni devi essere più bravo e anche fortunato, il destino deve girare dalla tua parte in certe situazioni particolari. Il segreto però è sicuramente avere convinzione e qualità per arrivare fino in fondo alla competizione".