Zoff: "Il Napoli può farcela con il Granada, ma servono compattezza e serenità"

Calcio Napoli – Dino Zoff, ex portiere ed allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli può farcela a superare il turno con il Granada ma serve una maggiore compattezza. Le cause di questo momento sono legate certamente alle assenze che incidono in maniera negativa. Deve trovare lo spirito giusto, con qualche incidente di percorso in meno. Nei momenti opportuni serve trovare serenità, magari non ascoltando troppe critiche”.