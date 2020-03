Zoff: "Fermare il calcio per il Coronavirus? Io sarei sceso in campo, non avrei avuto paura di giocare"

Ultime notizie calcio. Dino Zoff, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino circa l'emergenza Coronavirus nel mondo del calcio:

"La FIGC dopo la riunione straordinaria di martedì esprimerà il suo parere in merito e prenderà la sua posizione, la stessa cosa ha fatto e farà la Lega. Si tratta di una situazione che si evolve costantemente, non si possono fare previsioni e tutto può mutare momento dopo momento. Se sarei sceso in campo? Sì, lo avrei fatto. La paura sarebbe stata la stessa di chiunque, ma non avrei avuto paura di giocare sapendo che sussistevano le condizioni giuste per farlo senza rischi".