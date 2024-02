Zirkzee rivela: "Amo il basket, il mio sogno è giocare con l'Olanda"

Notizie calcio - Joshua Zirkzee è uno degli attaccanti del momento in Italia e che ha attirato l'attenzione di grandi squadre in Europa. Per questo motivo ora arrivano delle notizie di calciomercato anche su quella che sarà la sua prossima scelta.

Intervista Zirkzee

Joshua Zirkzee del Bologna si è concesso in un'intervista a SportWeek dove ha parlato di vari argomenti che riguardano la sua carriera anche:

"Da piccolo mi ispiravo a Ibrahimovic. Acerbi il difensore più tosto affrontato finora. De Ketelaere è il giocatore che mi diverte di più guardare in Serie A. Amo il basket: io e Ndoye spesso andiamo a veder la Virtus. Mio sogno è giocare con Olanda”