Ziliani: "Vincere con rigore non dato dopo 2 minuti e 2 espulsioni mancate per il Napoli significa solo una cosa"

"Beh, riuscire a vincere una partita in cui non ti hanno dato un rigore dopo due minuti, in cui due juventini (Cambiaso e Bremer) avrebbero dovuto essere espulsi e che a pochi minuti dalla fine era tornata in parità, e farlo con gran gioco e ripresentando un Kvaratskhelia formato 2022-23, significa solo una cosa: habemus papam (leggi: allenatore). Bravissimo Calzona (in Champions si va anche col quinto posto, Bologna, Roma e Atalanta non saranno d’accordo, ma si può fare)". Questo il tweet dell'editorialista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, post Napoli-Juventus 2-1.