"L’avevo scritto il 21 novembre, due mesi fa: il #Napoli è talmente superiore a qualunque avversario da avere già vinto non solo questo scudetto, ma anche il prossimo Confermo. Basterà non fare niente (Non solo Kvara e Osimhen, ma persino #Simeone non ce l’ha nessuno)". Questo il tweet del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani.