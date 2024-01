Il giornalista Paolo Ziliani scrive su Twitter riferendosi alla Juventus:

"Sette giorni a Inter-Juventus: Istituto Luce scatenato, la parola d'ordine è "Juventus penalizzata dagli arbitri. Dopo l'1-1 con l'Empoli è cominciato su DAZN il tam tam sulle ingiustizie (!) patite dai bianconeri in questo campionato. Non hanno mai avuto un rigore contro, mai un espulso prima di Milk: eppure il messaggio che passa è questo, persino dopo le nefandezze di Marinelli sabato in Juve-Empoli".