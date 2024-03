Ziliani: "Irrati è il miglior varista al mondo secondo Rocchi, come può non vedere un rigore così plateale?"

"Ne ho scritto subito, a partita appena iniziata. Ditemi voi se il VAR, perchè magari a un arbitro in campo può sfuggire, può fare finta di niente davanti a questo fallo da rigore durato secondi, plateale, recidivo (Cambiaso aveva fatto la stessa cosa all'andata): e a far finta di niente sia Irrati, che Rocchi considera il miglior "varista" del mondo, quello che non chiama Mariani al VAR per questa sconcezza, quello che aveva dato l'okay a Calvarese per il ridicolo, vergognoso rigore Cuadrado-Perisic che tutti (specie De Laurentiis) ricordano. Si può dire che questo non è rigore? No, non si può. Traete voi le conclusioni che volete". Questo il tweet del noto editorialista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, post Napoli-Juventus 2-1.