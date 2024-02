Ziliani: “Calzona CT ed allenatore in serie A: c’è un precedente”

Tweet del giornalista Paolo Ziliani sul Napoli Calcio:

"Calzona in panchina come c.t. e come allenatore? Niente di nuovo, lo fece già il Mago Herrera nel 1966-67. Oggi un c.t. che fa anche l'allenatore, ieri un allenatore che faceva anche il c.t. azzurro (assieme a Valcareggi) dopo la disfatta con la Corea ai mondiali inglesi del '66 - Angelo Moratti cercò di opporsi, l'incarico durò 8 mesi e all'Inter non portò bene. La storia del precedente occorso più di mezzo secolo fa in Serie A nel mio articolo pubblicato ieri dal Fatto Quotidiano".