Napoli - Piotr Zielinski parla dal ritiro della Polonia della stagione che si è conclusa con il Napoli fuori dalla Champions League.

Piotr Zielinski

Napoli fuori dalla Champions, le parole di Zielinski

“Per me è stata una stagione di grande successo per quanto riguarda le statistiche e i numeri (10 gol e fornito ben 13 assist). Purtroppo come squadra non abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Me ne sto dimenticando, perché c’è un torneo estremamente importante davanti come l'Europeo”.