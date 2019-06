Zielinski: "Se Sarri mi chiamerà per portarmi alla Juve non gli risponderò. Anzi, mi divertirò a batterlo. Ancelotti? Devo tanto anche a lui"

Ultime Calcio Napoli - Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli e della nazionale polacca, ha parlato dal ritiro della sua rappresentativa, ai microfoni del quotidiano locale sportowefakty.pl. Ecco quanto tradotto da CN24.IT

Sulla stagione col Napoli

"Sono felice di come sia andata quest'anno, il rapporto con Ancelotti mi ha dato molto. Probabilmente sono diventato un calciatore più duttile ed universale. Devo molto al mister, quest'anno mi ha cambiato spesso posizione in campo. Ho giocato tanto ed ho dovuto presentare un livello di forma fisico molto alto. Sono fiducioso per la prossima stagione. Sono contento di come sia andata la stagione, ma so che posso fare ancora meglio. Ho colpito tre pali e guarda caso, in porta c'erano tre portieri polacchi".