Il Roma, Caiazza a CN24: "Zielinski alla Juve? Bianconeri sempre sui calciatori del Napoli, c'è distanza sulle cifre del rinnovo"

Intervista Caiazza

“De Laurentiis nel ritiro Juve per parlare di Zielinski? Alla Juve interessano sempre i calciatori azzurri, anche con Hamsik fecero lo stesso ma lui si rifiutò. Volevano anche Higuain e Milik e se li sono presi, se Zielinski finisce sul mercato è sicuramente appetibile per i bianconeri. Io mi auguro che resti a Napoli perché è un calciatore importante, poi se chiede la Luna le cose si complicano. Bisogna capire quali sono le cifre sul piatto, perché oggi prende 3.5 e penso chiedano almeno 5 a stagione.

Sulla formazione di Napoli-Juventus: "I dubbi sono tra Mario Rui-Olivera e Zielinski-Elmas, perchè Kvaratskhelia e Osimhen non si discutono. Politano all'inizia garantisce più copertura ed il Napoli non può rischiare come fatto contro l'Inter. La Juventus si chiude bene e sfrutta ripartenze e calci piazzati, solitamente dopo 75'. Allegri farà fare la partita al Napoli, c'è da capire come intende giocare Spalletti se anche lui in attesa oppure cercare di sbloccarla subito".

Sulle sanzioni dopo gli scontri tra tifosi: "Io sono d'accordo con Spalletti, chi vuole fare violenza deve farla lontano dagli stadi. Quelli non sono tifosi, anche se identificabili avendo preso un biglietto. Non può però essere condannato il tifoso vero, quello che segue la squadra in trasferta per sostenere i propri colori e basta".