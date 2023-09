Zielinski infortunato in Nazionale? Il portavoce smentisce: "Sciocchezze! E' solo giù di tono, vi spiego..."

Notizie Napoli calcio. Dalla Polonia sono rimbalzati alcuni rumors secondo i quali Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, abbia subìto un infortunio nell'ultimo allenamento della Nazionale polacca.

Jakub Kwiatkowski, portavoce della Federazione di calcio polacca (Pzpn), ha commentato questa informazione e spiegato a SportoweFakty WP:

«Sciocchezze. Qualcuno le ha fatte uscire spiando da qualche parte. Infatti “Zielu” ha terminato l’allenamento prima, ma non 30 minuti prima, giusto pochi minuti. È solo giù di tono. Se un atleta si sente stanco non ha senso correre rischi, termina prima l’allenamento come misura preventiva. Non c’è nessun infortunio. Non si sottoporrà ad alcun test perché semplicemente non è necessario».