Zielinski: "Eravamo superiori, abbiamo sbagliato dopo il primo gol. Dispiace per i tifosi. Ora testa al campionato, dobbiamo spingere"

Ultimissime calcio Napoli – Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita di Europa League contro il Granada. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Dopo il primo gol dovevamo aggredire ed attaccare di più, essendo più cattivi. Avremmo segnato sicuramente perché eravamo superiori. Poi il gol ha complicato le cose ma nel secondo tempo abbiamo creato delle buone occasioni. Ci dispiace per tutti: per la società, i tifosi che ci hanno caricato tantissimo. Non siamo riusciti a passare il turno e dobbiamo concentrarci sul campionato per conquistare il miglior piazzamento possibile per tornare poi l’anno prossimo a fare grandi cose in Europa. Dobbiamo vincere più partite possibili. E’ rimasto solo il campionato e dobbiamo dare il massimo, sperando nel ritorno dei nostri compagni visto che siamo in emergenza. Domenica abbiamo una partita molto importante contro il Benevento e dobbiamo vincere a tutti i costi. Lì abbiamo pagato dieci minuti in cui abbiamo preso due gol. Nel secondo tempo qualcosa abbiamo creato lì, sapevamo che c'era il ritorno in cui potevamo fare ancora meglio. Il nostro obiettivo è centrare la Champions e daremo tutto per i nostri tifosi che lo meritano. Dobbiamo spingere, ci sono tante squadre in lotta e non sarà facile. Siamo tutti insieme noi e l'allenatore”.