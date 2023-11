Zielinski e Mario Rui, l'ex compagno di squadra: "Mi sembrano preoccupati e meno felici, vi spiego"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Manuel Pucciarelli, attaccante della Vis Pesaro ed ex compagno di Zielinski e Mario Rui all’Empoli.

“Mi aspettavo un prosieguo di quello che è stato l’anno scorso, ma così non è stato. Le cose sono andate diversamente e bisogna prenderne atto anche se dispiace perché era un piacere veder giocare il Napoli. Ho visto la gara ieri, l’Empoli si è difeso bene, ma anche se il Napoli avesse vinto, i problemi sarebbero rimasti e quindi prendere qualche schiaffo fa pure bene. Zielinski e Mario Rui non li ho sentiti quest’anno, con Piotr avevo un rapporto bellissimo, ma non li ho sentiti quindi non so come stiano. Mi sembrano preoccupati e meno felici rispetto all’anno scorso.

Quando ho visto la formazione del Napoli ieri, mi è sembrato un po' strano. Non avrei stravolto la squadra, tutte le squadre vanno rispettate, non lo avrei fatto in questo preciso momento. Non avrei tolto i due giocatori fondamentali della squadra, lui avrà avuto le sue motivazioni, ma quando il campo non dà risposte ne paghi le conseguenze.

La Vis Pesaro deve lottare ogni anno fino alla fine. C’è anche Valdifiori con noi, dobbiamo resistere e lottare fino all’ultima giornata, lo sappiamo”