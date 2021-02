Zielinski: "Assenze importanti, ma è difficile spiegare il nostro rendimento. Noi calciatori responsabili di questa situazione"

Ultime notizie calcio Napoli – Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Granada. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Difficile spiegare la partita. Sapevamo che il Granada fosse una squadra tosta. E’ mancato qualcosina, i due gol potevamo evitarli. Dobbiamo evitare questi errori che ci condizionano le partite, il primo tempo abbiamo fatto poco bene. Leggermente meglio nella ripresa. Mancano nove calciatori molto importanti ma abbiamo elementi di qualità. Possiamo e dobbiamo far meglio. Difficile spiegare il rendimento nell'ultimo periodo. Manca un po' di cattiveria sotto porta, creiamo qualcosa ma io stesso ho sbagliato due occasioni. Dobbiamo migliorare su questo. In mezzo al campo abbiamo tanta qualità ed è giusto dare spazio a tutti, manca qualcosa anche dal nostro reparto perché possiamo far gol e creare occasioni per i nostri attaccanti. Siamo noi che andiamo in campo e la responsabilità è la nostra. Abbiamo qualità e dobbiamo farle vedere. Con un gol sarebbe stato più facile, ma a Napoli ci proveremo comunque”.