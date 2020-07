Zielinski annuncia: "A giorni l'annuncio del rinnovo! A Napoli sto bene, puntiamo allo scudetto"

Calciomercato Napoli - Piotr Zielinski e il Napoli, il matrimonio continuerà. Ad annunciarlo, di fatto, è direttamente il centrocampista azzurro intervenuto ai microfoni di SkySport: "Stiamo trattando il rinnovo da tempo il rinnovo come è ormai noto, spero che nei prossimi giorni ci sia l'annuncio finalle. Ma di queste cose se ne occupa il mio agente. Quel che è certo è che io sto bene e voglio continuare qui".

Il giocatore ha poi parlto della crescita della squadra: "Se ora dovesse seguire un ulteriore step mentale, possiamo guardare in alto e toglierci grandi soddisfazioni per il futuro. Barcellona? Spero già con loro, sì. Stiamo crescendo e stiamo acquisendo convinzione, con loro sarà una bella partita ma c'è ancora tempo davanti".

Inevitabile poi un riferimento a Gattuso: "Lui, Ancelotti e Sarri sono dei grandi. Mister Gattuso è molto carismatico, bello tosto, proprio come lo era in campo. Mi ha aiutato tanto, mi ha dato consigli come stare bene tra le linee, guardare avanti o tentare la conclusione in porta".

Il grande sogno per il domani resta lo scudetto: "Ci puntiamo, anché perché abbiamo una rosa competitiva. Ora bisognerà vedere chi resterà, ma nel caso di certo ne arriveranno altri con tanta qualità".