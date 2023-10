Zielinski a Sky: "Nel secondo tempo il Real Madrid non ha visto palla, peccato per il risultato! Ora altre 4 partite dal vincere"

Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Napoli-Real Madrid 2-3. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Secondo tempo siamo entrati in campo benissimo. Abbiamo fatto gol ed il Real per 10’ non ha visto la palla. Potevamo vincerla anche con quel tiro dal limite con la parata del portiere, poi siamo stati sfortunati sul loro terzo gol.

Abbiamo giocato contro una delle squadre più grandi del mondo, abbiamo fatto un’ottima partita. Ora mancano altre 4 partite da vincere ed andare avanti".