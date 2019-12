Zielinski a Sky: "Grande partita! Ancelotti e lo staff ci hanno fatto i complimenti, noi siamo sempre con lui", glissa la domanda sul futuro del tecnico!

Ultimissime calcio Napoli – Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Genk. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Siamo contenti di questa grande partita, abbiamo vinto 4-0 ed era quello che volevamo e ci voleva. Da qui fino alla fine dobbiamo dimostrare di essere una grande squadra. Ancelotti e lo staff ci hanno fatto i complimenti a fine gara, noi pensiamo a dare il massimo. Il nostro mister è il numero uno, proviamo a fare il massimo. Sorpreso di non ritrovarlo? Penso sempre al campo... Conta solo il campo, non decidiamo niente ma noi siamo sempre con lui perché è una grandissima persona ed un grandissimo allenatore. Dobbiamo capire come mai in campionato facciamo fatica mentre in Champions abbiamo fatto sempre bene. Sabato speriamo che riusciremo a vincere anche in campionato, ci manca da tempo".