Notizie Calcio Napoli - Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Infinity nel pre partita di Braga-Napoli:

"Spero che stasera si vedrà il vero Napoli, vogliamo far godere i nostri tifosi. Rifiuto Arabia? Non è il momento di parlare di questa cosa, i soldi nella vita non sono tutto, tengo tanto a Napoli".