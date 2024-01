Zerbin, lo scopritore a CN24: "Vedere Alessio coronare il suo sogno mi riempie d'orgoglio, ma adesso ha bisogno di continuità"

Il ds della Pro Vercelli Alex Casella è intervenuto ai microfoni di CN24 Live:

"Quando si vedono realizzare certi obiettivi da alcuni calciatori che hai seguito e scoperto è motivo di grande orgoglio. Con Alessio Zerbin è rimasto un grandissimo rapporto perchè lo presi a Gozzano che era un bambino che giocava in Prima Categoria e poi l'ho incontrato nuovamente quando abbiamo fatto con Giuntoli l'operazione per portarlo al Napoli. Appena sono arrivato alla Pro Vercelli, è stato il primo giocatore che presi. E' veramente motivo d'orgoglio vedere realizzare sogni o eobiettivi a calciatori che hai avuto e cresciuto. E' un giocatore che può alzare tantissimo il livello e ieri l'ha dimostrato ma per diventare determinante nel Napoli ha bisogno di continuità. Ieri ha dimostrato di valere alla grande in Serie A e quindi il Napoli vorrà farlo crescere per poi riprenderlo come giocatore determinante. Dopo la prestazione di ieri, in un mondo umorale, si può commettere l'errore di trattenerlo per questione numerica.

Lo presi a Gozzano in Serie D ed era al primo anno di allievi in una società di Prima Categoria. Era un ragazzino di un 1 metro e 65 e giocava da subentrato in prima squadra. Era piccolo e gracile con doti tecniche sopra la media e un giocatore che con quel fisico riusciva a fare la differenza già in certi campi voleva dire che già aveva masticato qualcosa di importante per la sua crescita. In Serie D lo prendemmo e gli facemmo fare i primi mesi nella Juniores, poi prese 10 cm di altezza e fece la prima tripletta in prima squadra quando ancora aveva un'età da allievo.

Giocatori così dotati tecnicamente non si sbaglia mai a prenderli perchè mal che vada hai già un livello di calciatore pronto precocemente.

ha delle doti atletiche impressionanti cambiando passo in pochi metri più volte. Ha bisogno di spazio per le sue caratteristiche e non lo vedo come attaccante largo da 4-3-3 ma dove ha spazio può far male quindi nei moduli che possono concedergli metri da attaccare può fare la differenza. Poi è un generoso, quindi il suo ruolo lo vedo sulla fascia.

Spavone ha doti tecniche importanti e mi ricorda Zerbin in Serie C, ma deve fare il salto di qualità a livello temperamentale. Zerbin ha lasciato la famiglia molto presto andando a giocare a mille chilometri di distanza, questo gli ha permesso di crescere prematuramente mentre Spavone non ha fatto questo percorso fino a quest'anno. Ad oggi, quindi, per arrivare in alto ha bisogno di lavorare sull'aspetto caratteriale e comportamentale per sfruttare meglio le sue doti.

Ho avuto Vergara l'anno scorso che non era pronto a gennaio per il salto in B, poi è cresciuto e l'estate successiva è passato alla Reggiana dimostrando di essere migliorato.

Ad oggi è presto per dire se Spavone potrà fare lo stesso, o se ha bisogno ancora di un passaggio in Serie C: i prossimi mesi saranno determinanti".