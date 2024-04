Zerbin, l'entourage: "Torna a Napoli con un livello superiore, sembra Sinner! Garcia fece danni, Mazzarri si commosse al suo addio"

Calciomercato Napoli - A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Furio Valcareggi, agente sportivo e amico di Zerbin:

“Perché il Napoli ha dato Zerbin in prestito al Monza? I danni li ha fatti il francese all’inizio che non ha mai creduto in lui. Poi Mazzarri ha rivisitato tutto. Mazzarri fece giocare Gaetano ala sinistra e chiese a Zerbin “non ti arrabbi che faccio giocare un altro fuori ruolo al posto tuo”, Alessio rispettò la scelta. In quel modo fece breccia in Mazzarri che era quasi commosso quando Zerbin è partito.

Alessio Zerbin sembra Sinner, uguale. Ha serietà.

Io spero che l’anno prossimo resti in rosa al Napoli. Ha ancora 5 anni di contratto col Napoli. L’anno prossimo torna a Napoli con una caratura superiore. A meno che l’allenatore che viene non gradisce o cambia modulo. Ci sono varianti, ma se si gioca col famoso 4-3-3, Zerbin dovrebbe restare. Il Napoli calcisticamente è ricchissimo.

Zerbin esterno a tutta fascia? Lui fa bandiera-bandiera con qualità. Lui esce sempre disinvolto dal pressing grazie al primo controllo che è ottimo. Quinto o terzo sono due ruoli molto simili. Poi gli allenatori hanno mille dettagli che non conosco. Però sui numeri sono un contestatore, ci credo poco. Però Zerbin è in una situazione molto buona, la meritocrazia paga finalmente.

Un allenatore per il Napoli affine al modo di giocare di Zerbin? Italiano è nel cast di quelli possibili. Purtroppo lascia la Fiorentina e questo per noi fiorentini è un male. Non so che allenatore prenderanno, ma Italiano al Napoli ha sintonia, ha le caratteristiche per starci. Conte li batte tutti, è uno costosissimo per il quale sanno che se lo prendono ci vogliono 100 milioni di euro per fare la squadra. Italiano è l’erede prediletto di Antonio Conte, quindi va bene per il Napoli.

Il primo tempo del Napoli e la reazione di ieri? C’è stato un primo tempo con poca voglia di lavorare. Poi ricomincia la partita nel secondo tempo e Osimhen va in cielo e segna. In seguito Politano mette il pallone sotto l’incrocio. Poi Zielinski la mette sotto l’incrocio. Ma il gol più bello è quello di Raspadori che negli ultimi minuti segue comunque l’azione”