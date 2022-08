Zerbin, l'agente: "Non lasciatevi ingannare dalla sua faccia, è già napoletano. Può giocare anche da terzino"

Giulio Marinelli, agente di Zerbin, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “In questo momento credo che può essere impiegato da terzino solo in spezzoni di gara in caso di necessità, lui è pronto però ad arricchire il suo bagaglio. Alessio Zerbin con la faccia d'angelo e i capelli biondi è arrivato da Novara al ritiro e dopo 1 settimana è diventato subito napoletano. Non lasciatevi ingannare dalla sua faccia d'angelo, ci può stare molto bene in campo e fuori a Napoli. L'Italia non è facile per lanciare un giovane. I nostri ragazzi maturano più tardi però rispetto gli stranieri per un aspetto sociale e globale, sono più casalinghi rispetto gli altri giovani d'Europa che vanno via subito di casa. Zerbin non è giovane a livello anagrafico, a livello calcistico sì. Perché è uno che si mette a grande disposizione, mangia l'erba e non molla mai".