Zerbin, l'agente: "Il sogno di Alessio è giocare la Champions con il Napoli…"

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’agente Furio Valcareggi:

“Non ci sono novità per Zerbin, ha 2 anni di contratto, ha fatto molto bene in B e merita di essere in ritiro con il Napoli. Desideriamo tutti rimanere a Napoli: è il sogno del ragazzo giocare in Champions con gli azzurri, ha studiato a Napoli ed è integrato con la città. Kvaratskhelia è molto forte, però Spalletti gira molti esterni. Ho un grandissimo ottimismo. L’Udinese non ci ha chiesto nessuno, se Pierpaolo Marino lo voleva mi avrebbe chiamato”.