Zerbin, l'agente: "Abbiamo parlato con diverse squadre interessate! Rudi Garcia? Alessio è adatto alla sua filosofia"

Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Zerbin è cresciuto tanto con Spalletti, è stato un anno pieno di prime volte come la Serie A, la Champions e lo Scudetto. Il Napoli ha avuto un gran gruppo e lui ha colto l’occasione a volo di poter crescere con Spalletti ed i compagni di squadra. Alessio associa una buona tecnica individuale con un fisico rivelante, ha un buon motore con corsa lunga come un calciatore moderno, questo lo rende adattabile in tanti ruoli”.

Sul futuro: “Abbiamo ricevuto numerosi apprezzamenti, Zerbin piace ed abbiamo parlato con tante squadre come è normale che sia. Si fanno tante chiacchiere, poi c’è da vedere che succederà.

Ieri ero con Zerbin per fare un brindisi allo scudetto, visto che non ci eravamo ancora riusciti. Abbiamo fatto il punto, è molto curioso di ciò che può accadere. Vive però tutto con grande tranquillità”.

Su Rudi Garcia: “Per ribaltare l’azione, con tanto campo davanti, ci vuole una struttura fisica adeguata. Zerbin ha caratteristiche che si adattano bene al nuovo allenatore del Napoli”.