Zerbin a Mediaset: "La botta mi ha dato una sveglia, per me è un sogno! Siamo a metà dell'opera, darò tutto per il Napoli"

Alessio Zerbin è intervenuto ai microfoni Mediaset nel corso del post-partita di Napoli-Fiorentina 3-0, semifinale di Supercoppa Italiana. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Emozione per la doppietta? Bellissima soddisfazione ed inaspettata. Sono sempre a disposizione di squadra e mister anche se giochi di meno, devi dare tutto in allenamento quando entri e per me è un bel premio. Sono i miei primi gol con il Napoli, è un sogno. Immaginare di meglio è difficile, ma siamo a metà dell’opera”.

Sul secondo gol: “Quando arrivi lì provi il tiro e non ci pensi. Ero al limite dell’area, magari la botta mi ha dato una bella sveglia. Ho provato il tiro e sperato che entrasse in porta”.