Zenit, l'ex collaboratore Dini: "Azmoun segna ed aiuta la squadra, assomiglia Milik"

Ultime notizie calcio Napoli - Giulio Dini, ex collaboratore dello Zenit San Pietroburgo ed esperto di calcio russo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW News a proposito di Azmoun, attaccante del club russo accostato al Napoli:

"E' una bella punta che ha fatto ottime cose al Rubin Kazan e nel gennaio dell'anno scorso è passato allo Zenit segnando gol preziosi e contribuendo ad aumentare le capacità offensive della squadra che ha poi vinto il campionato. Può fare la prima punta ma può giocare anche a due, come avviene nello Zenit al fianco di Dzyuba che è una punta centrale classica anche se molto mobile. Azmoun ama la profondità, ha una grande propensione alla realizzazione ma è un calciatore che riesce molto bene anche nella fase di sostegno della squadra. Per struttura fisica ricorda Kalinic anche se rispetto al croato Azmoun ama molto di più la profondità ed ha una capacità realizzativa superiore. Come caratteristiche di calciatore se proprio vogliamo trovare una similitudine per la capacità di giocare insieme ad un'altra prima punta direi Milik, con cui condivide una gran facilità nel trovare la porta".