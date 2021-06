Napoli - Zeman torna a Napoli in un incontro "A lezione di calcio" allo Scugnizzo liberato e parla di Napoli e di Insigne: «L’ho visto per la prima volta nella Primavera del Napoli al torneo di Viareggio, poi a Cava non lo facevano giocare e ho chiesto a Pavone di prenderlo perché aveva dei mezzi, ha dimostrato che avevo ragione. Ora spero che rimanga a Napoli, è il più forte calciatore italiano».