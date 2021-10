Zeman: "L'Italia è il paese più dopato al Mondo: non si riesce a risolvere questo problema"

Ultime calcio - Ai microfoni di FanPage.it Zdenek Zeman, 74enne tecnico boemo tornato al Foggia, ha parlato della sua lunga battaglia contro l’uso di farmaci e doping nel calcio italiano:

"Io ho parlato di abuso di farmaci, poi è venuto fuori che c'era doping vero. Alla fine è stato tutto prescritto, come spesso accade qui. Le statistiche dicono che l'Italia è il paese più dopato del mondo in percentuale. C'è qualcosa che non va e non si riesce a risolvere, non parlo solo di sport ma in generale".