Zeman: "Insigne? Felice che sia uscito dal momento negativo. Demme ha dato ordine in mezzo al campo"

Ultimissime calcio Napoli - Zdenek Zeman ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "So che Insigne è bravo, penso che ha dimostrato la sua forza in questi anni. Sono contento sia ritornato a fare bene dopo un periodo negativo per tutto il Napoli. Con Demme il Napoli ha avuto ordine in mezzo al campo perché era ciò che mancava. Insigne se è contento e felice rende molto di più. La Lazio fino al derby mi è piaciuta, ma ieri non mi è piaciuta: se gioca così ne vincerà poche. Immobile? Da Pescara in poi ha sempre segnato".