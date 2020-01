Zeman: "Il Napoli può uscire da questo momento solo con la convinzione. Insigne? Non ha fatto male contro l’Inter"

Notizie calcio Napoli - Zdenek Zeman è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli può uscire da questo momento solo con la convinzione, con il lavoro. Durante una stagione ci sono momenti negativi, così come ci sono quello positivi. Da un po’ di tempo a Napoli le cose non vanno come devono andare. Insigne? Ieri non ha fatto male contro l’Inter. Tutti vorrebbero qualcosa di più, qualcosa che lui non riesce a dare. Al momento il problema non è Insigne, si è rotto qualcosa qualche mese fa e non si riesce ad uscire dal tunnel. Gattuso? Non voglio esprimermi al riguardo, è vero che lui non ha tanta esperienza come Ancelotti ma conosce il modo di allenare di Ancelotti e sapeva a cosa andava incontro, cosa avrebbe trovato. Lazio? Il peggior cliente da affrontare adesso in Serie A è l’Atalanta. La Lazio ha fatto molti gol dopo il novantesimo minuto, segno che ci credono fino all’ultimo. È una squadra buona, ha un grande centrocampo e in più ha degli attaccanti formidabili”.