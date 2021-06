Zeman: "Il Napoli non deve farsi scappare Insigne! Mi accorsi subito del suo talento"

Napoli - Zeman torna a Napoli e parla di Insigne, Verratti e Immobile ricordando i tempi di Pescara:

«Andavi a vedere Lorenzo Insigne quando giocava nella Primavera del Napoli, mi accorsi subito del suo talento. Oggi tutti glielo riconoscono, ma su di lui qualcuno in passato ha avuto dubbi. Insigne? Il Napoli non deve farselo scappare. Verratti è un centrocampista fortissimo, superiore a Jorginho. Il brasiliano è abituato a giocare uno o due tocchi, lui è capace di portar palla per trenta metri senza farsela togliere. Un grande. Immobile è arrivato a questi livelli perchè è un ragazzo che ha voglia e fame». Infine, il pronostico sulla Nazionale agli europei: «É favorita, non c’è dubbio. Il segreto di Mancini? Ragionare da allenatore come quando era calciatore: lascia libero il talento.

Voglio allenare in Italia, il virus mi ha tenuto fermo ma adesso che la gente è tornata sugli spalti, il calcio ha ripreso la sua essenza. Senza tifosi, non c’è passione. Non c’è spettacolo».