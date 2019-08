Zeman: "Dopo Koulibaly, De Ligt è il difensore più forte in circolazione! Sarri alla Juventus? Deve scalare una montagna..."

Notizie Calcio Napoli - Zdenek Zeman ha rilasciato un'intervista ai taccuini de Il Giornale. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Considera De Ligt il colpo del mercato?

«Tutto il mondo ne parla benissimo. Penso che dopo Koulibaly sia il più forte difensore in circolazione. Sa giocare a calcio, riesce a far partir l’azione e magari a fare anche qualche gol che non guasterebbe mai.Sarri deve scalare una montagna. È arrivato in una squadra che è abituata a vincere in un modo completamente diverso dal suo e di recente ha dominato puntualmente la scena italiana. Se il nuovo tecnico non dovesse partire col piede giusto, immagino già i problemi, i rimpianti dei tifosi e le polemiche dei critici».