Zeman: "Non devo chiedere scusa all'Atalanta, le mie parole interpretate male. Il mio esonero a Napoli? Ci rubarono una gara a Perugia"

Serie A - Zdenek Zeman ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli aveva dei problemi e Gattuso ha avuto grandi meriti nel riprendere una squadra in cui si era rotto qualcosa per la questione del ritiro. Insigne? Il problema suo è che un giorno è fenomeno mentre un altro no. Ha delle qualità importanti, non si discute un giocatore per due gare. Gli auguro possa continuare a fare sempre bene. Atalanta? Sono l'unica squadra che si allena seriamente sul piano fisico. Ho dichiarato che stranamente corrono di più non per fare allusioni, ma per sottolineare come sono stati bravi a reagire in una situazione difficile vissuta per il Covid dalla città di Bergamo. Non sapevo nemmeno che avessero l'ex preparatore Juve, ma se anche se ci fosse, ribadisco che loro stanno facendo un grande lavoro. Non devo chiudere scusa all'Atalanta, semmai ho difeso loro e la città sottolineando i grandi meriti. Giovedì si affronteranno le due squadre che giocano meglio. L'esonero a Napoli? Non era una squadra da retrocessione, la mia ultima gara a Perugia fu rubata perché rigore per loro non c'era".