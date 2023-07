Ze Maria: "Di Lorenzo mi piace molto, ma quello che mi somiglia di più è un altro calciatore"

Zé Maria, ex difensore di Inter, Parma e Perugia, ospite di Torcida Radio1 su Rai Radio 1, ha parlato di Di Lorenzo:

Zé Maria in chi si rivede di più oggi? "Di Lorenzo mi piace molto, ma quello che mi somiglia di più è Dodò della Fiorentina: spinge molto, difende poco ma quello si impara negli anni in Italia, L'ho imparato anch'io, quindi possono imparare tutti - scherza Zé Maria - Di Lorenzo ha fatto benissimo negli ultimi due anni, è un giocatore in crescita e sarà importante anche in chiave Nazionale".