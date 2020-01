Zazzaroni: "A Napoli Petagna farebbe la fine di Pavoletti... Lozano bocciato, probabilmente andrà all'Everton. Me lo ha detto Ancelotti"

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Si parla di Pinamonti e di Petagna. Quest’ultimo a Napoli farebbe la fine di Pavoletti, sono entrambi calciatori che hanno bisogno e voglia di giocare mentre in azzurro farebbero le riserve. Lozano è stato bocciato dal Napoli e continua ad essere molto stimato da Ancelotti. Probabilmente andrà a giocare in Inghilterra, me lo ha detto lo stesso Carlo”.