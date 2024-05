Napoli - Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport commenta quanto accaduto in casa Napoli in questa stagione e le ultime su Conte:

"A questo punto Antonio Conte diventa necessario. Di più: obbligatorio, per li Napoli. Stagione di merda - mi scuso, ma non ho trovato una definizione più efficace, ha bisogno di sentirsi nuovamente dentro un progetto ambizioso e stimolante". E chi meglio di Antonio Conte per tornare competitivi in Italia e pure in Europa?".