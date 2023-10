Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Pressing, in onda su Mediaset:

"Osimhen? Il comunicato è un intervento dovuto da parte del club. Sul rinnovo sembravano d’accordo su tutto, ma invece non lo sono ed al 99% andrà via in estate. Ha fatto un post per la città, ma non per il club e sono distanti".