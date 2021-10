Zazzaroni: "Orsato arrogante e poco lucido, un po’ di riposo gli farebbe bene! Insigne non deve più calciare i rigori"

Napoli Calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport:

“L’arbitraggio di Orsato in Juventus-Roma? È stato disastroso, ma l’errore più grave è stata l’assurda spiegazione data a Cristante, il che denota arroganza e scarsa lucidità da parte sua. Orsato va fermato? Credo sia giusto dargli un po’ di riposo. Quando sbaglia, lo fa sempre in modo clamoroso. La Juve è in ripresa? Allegri ha capito che al momento la sua squadra si regge su Danilo e Chiellini e quindi sta preparando partite difensive per poi sfruttare gli errori degli avversari. Il mio giudizio sul Napoli? Contro il Torino mi è piaciuta la determinazione degli azzurri. Oltre a Osimhen, mi è piaciuto tantissimo Fabián Ruiz, non ha sbagliato un pallone. È giusto che il prossimo rigore lo tiri ancora Insigne? No, anche perché gli errori dal dischetto condizionano negativamente le sue partite, come avvenuto contro il Toro. La Lazio doveva buttare la palla fuori? No, perché altrimenti si incentiva il comportamento da furbetti di tanti calciatori”.