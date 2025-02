Zazzaroni: “Nessun giocatore del Napoli giocherebbe titolare nell’Inter”

Ivan Zazzaroni durante la sua rubrica ZazzaGoal a Kiss Kiss Napoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il Napoli non è brillantissima, bisognerebbe capire le motivazioni. Bisognerebbe capire cosa vuol dire Conte quando dice che il clima non è dei migliori. I giocatori stanno facendo il massimo, mancano dei gol però. Non è una squadra che ha una qualità individuale altissima. Nessun giocatore del Napoli giocherebbe titolare nell’Inter, forse McTominay per Mkhitaryan, ma basta. Raspadori ha tecnica, fa movimenti molto intelligenti, trovo che sia una scelta quasi obbligata in questo momento della stagione”