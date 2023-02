Zazzaroni: "Mario Rui per rendimento è superiore a Theo Hernandez! Il Napoli è di un altro pianeta rispetto alle altre"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 21:

"Il Napoli che ha battuto senza problemi la Cremonese è tutto il contrario degli anni passati, perché quello attuale contro le piccole non sbaglia una mossa. Sembra una squadra di un altro pianeta, è divertente, gioca un calcio di dominio, è molto lucida e matura. Vedendo anche le altre squadre noti la netta differenza. De Laurentiis è il fautore di questa squadra, ma ora è il momento della gente, che per molti anni è arrivata ad un passo dal successo senza mai trovarlo. La coppia Osimhen-Kvaratshkelia? Splendida alchimia, una crescita quasi innaturale, una germinazione spontanea.Però vorrei esaltare, stavolta, le gesta di Mario Rui, per rendimento quest’anno il miglior terzino sinistro della serie A, superiore anche a Theo Hernandez".