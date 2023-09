Notizie Calcio Napoli – Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato il momento del Napoli a “Pressing”, trasmissione in onda su Italia 1:

“La speranza è che tutti gli errori li abbiano concentrati in due partite, Garcia mi ricorda Benitez dopo Mourinho all’Inter e spero non incida in quello stesso modo. Kvara servito male e Lobotka è cercato poco, contro il Genoa hai fatto due gol in tre minuti e mettere Zerbin gli ha messo addosso una pressione enorme”