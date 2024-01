Zazzaroni: "Dire che il Napoli viene preso a calci da tutti non è vero! A Mazzarri va tutto storto..."

Ivan Zazzaroni, giornalista, commenta a Pressing il momento negativo del Napoli: "Non mi ha sorpreso per niente questa assunzione di responsbilità da parte di De Laurentiis, è talmente Delaurentiiscentrico che l'ha fatto anche in questa occasione. Mi viene però da difenderlo, è stato lui a prendere Spalletti e Giuntoli. Al momento non parlo di fallimento, può ancora recuperare il 4° posto. Dire però che il Napoli viene preso a calci da tutti non è vero. In questo momento a Mazzarri va tutto storto. Chiaro che rivincere il campionato a Napoli è impossibile e lo dice la storia. Spalletti è andato via perché voleva andarsene, aveva capito che non poteva più rivincere".