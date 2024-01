Zazzaroni-Caressa: "Arbitri permalosi, il VAR sbaglia più di chi è in campo! Ecco il vero motivo"

Ultime news Serie A - Proprio nei giorni in cui sono forti le polemiche per gli errori degli arbitri in campo e al Var, “Le Iene” raccolgono una testimonianza inedita: "Sono un arbitro di serie A attualmente in attività e voglio segnalare quelle che per me, e per altri arbitri, sono delle gravi anomalie del sistema arbitrale in Italia. Perché mi sono deciso a parlare? Per amore del gioco del calcio e perché credo ancora nei principi di lealtà sportiva, ma anche perché questa situazione è diventata insostenibile e sta condizionando le carriere di molti arbitri, attraverso un sistema di valutazione del loro operato che presenta molte anomalie".

A parlare, in esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, un arbitro di serie A, che ha scelto i microfoni de “Le Iene” per denunciare quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia. Lo fa rilasciando un’intervista a Filippo Roma in cui, dopo aver spiegato i motivi per cui sceglie di mantenere l’anonimato, essendo ancora in attività e temendo ripercussioni per la propria carriera, affronta una serie di criticità del mondo degli arbitri in Italia.

Le parole dell’arbitro sono un importante riscontro delle critiche e delle ipotesi mosse anche da parte di Fabio Caressa, che ultimamente è intervenuto su diversi episodi arbitrali soffermandosi su alcune discordanze nell’utilizzo del Var da parte degli arbitri quest’anno in Serie A:

"In questo momento la situazione è disperata, molto influiscono delle lotte interne, probabilmente due fazioni all’interno che non si amano. Sicuramente questo ha portato tensione, più paura, più sospetto. Sono tutti terrorizzati, quindi il Var magari non chiama l’arbitro perché lo vuole aiutare. Perché se lo chiama sa che gli fa fare una figuraccia".

Queste invece le parole di Ivan Zazzaroni: