Zazzaroni: "Barcellona? Bicchiere mezzo vuoto: Messi non ha subito il peso del confronto con Maradona"

Ultime calcio Napoli - Ivan Zazzaroni Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli:

“Contro il Barcellona vedo il bicchiere mezzo vuoto perché da una sensazione di vittoria il Napoli ha pagato a caro prezzo l’unico errore commesso e l’1-1 è un risultato che, purtroppo, non aiuta gli azzurri. Il primo tempo è stato molto brutto, la ripresa, invece, è andata meglio anche perché le squadre si sono allungate, ripeto, peccato per quell’errore di Mario Rui, che non ha tenuto la linea ed ha permesso al Barcellona di pareggiare. Chi passa il turno? Aspettiamo, certo bisogna essere realisti, al Barcellona mancheranno anche giocatori importantissimi come Busquets e Vidal ma bisogna capire come il Napoli recupererà energie casomai anche dal campionato, a partire dalla gara con il Torino, certo si giocherà al Camp Nou, c’è quasi un mese ancora da aspettare, siamo comunque nel campo dei miracoli. Credo che una mezza volontà di restare da parte di Mertens ci sia, a prescindere dalle offerte ricevute anche dal Napoli che però, in questo momento, è un cantiere aperto. La società partenopea ha già preso Petagna, vedrà cosa succede con Milik e con il belga e non è detto che uno dei tre non possa finire sul mercato, potrebbe accadere anche allo stesso Petagna un po’ come successo con Inglese e Pavoletti. Belotti? Non mi sembra un giocatore superiore a Mertens e Milik, è un ottimo attaccante però non sarebbe un miglioramento, almeno dal mio punto di vista. Mi ha sorpreso in negativo la prima parte di stagione di Fabian Ruiz che ritengo sia un grande calciatore, ora però sta recuperando, per il resto niente di particolare, il livello mi sembra ancora inferiore rispetto allo scorso anno anche se ci sono ancora tante storie da vivere, dalla rincorsa in campionato alla Coppa Italia. Sarri mi sembra in difficoltà, è anche troppo sincero nelle sue dichiarazioni che non fanno molto piacere alla Juventus, poi la squadra bianconera non è nemmeno lontana parente del suo Napoli. Comunque con la Juve mai dire mai, anche se 6 sconfitte sono tante rispetto alla media bianconera. Messi non credo proprio che abbia subito il peso del confronto con Maradona, credo che giocatori come lui non patiscano queste pressioni, ma sia chiaro, Maradona resta inarrivabile”.