Zara: "Scudetto? Al Napoli sono mancati i giocatori chiave"

Nel corso del TMW News è intervenuto Furio Zara, autore Rai, con cui abbiamo analizzato il campionato e la lotta scudetto:

"Lo stadio Maradona si è rivelato una trappola per il Napoli. Visti i risultati interni, verrebbe da dire la casa di carta... E' emersa mancanza di personalità e mancanza di capacità di gestire i momenti difficili. Sono mancati alcuni giocatori chiave come Zielinski , ma anche come Insigne e Politano che dovevano sostenere l'azione di Osimhen. Mancano poi i gol dei centrocampisti. Di Spalletti abbiamo celebrato la capacità di portare il Napoli oltre le possibilità, però nell'abbrivio finale la squadra si è persa. Era partito bene il Napoli, ma ha perso tante gare in casa che dovevano invece dare il là ad un salto di qualità. I problemi del Napoli sono soprattutto di natura tecnica, non ha un organico all'altezza per essere competitivo a certi livelli. Per quanto riguarda invece la Roma, ora è la... Rouma, a tutti gli effetti la squadra di Mourinho. Il portoghese le ha dato equilibrio e sostanza, facendo pure scelte coraggiose, escludendo Zaniolo e poi richiamandolo. E' una squadra però in ritardo rispetto alle primissime".