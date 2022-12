Zanoli, l'agente: "Cessione a gennaio? Posso dire soltanto una cosa"

Alessandro Moggi, agente di Alessandro Zanoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Di Lorenzo è il capitano, un calciatore di grande livello ed è difficile per un giovane poter rosicchiare minuti. Il Napoli sta andando così bene, normale che Spalletti voglia conservare tutto. Zanoli via a gennaio? Non parlo di mercato, ma posso dire che Alessandro sarà il futuro del calcio italiano in quel ruolo. Per fare questo deve crescere e giocare. Parliamo di un ragazzo dal grande spessore umano. Un grande operatore di mercato, un dirigente, mi ha detto che può diventare un potenziale Paolo Maldini"