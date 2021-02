Zampini: "Odio parlare degli arbitri e chi si lamenta, ma il discorso di Pirlo è stato strumentalizzato"

Massimo Zampini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non sono patito delle moviole, ma la manata di Chiellini è rigore per il Napoli. Al contrario però ci sarebbero state polemiche. Il Napoli ha vinto e onore al Napoli. Il discorso di Pirlo è stato però strumentalizzato, lui voleva dire che se fosse accaduto al contrario si sarebbe parlato solo di quello. Bisogna essere coerenti nel commentare gli episodi pro e contro la Juve”.