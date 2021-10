Zamparini: "Spalletti l'uomo giusto al posto giusto, Osimhen può diventare più forte di Cavani"

Maurizio Zamparini ex presidente del Palermo sta vivendo un periodo buio dopo la tragica morte prematura del figlio Armando di 23 anni. Dopo diverse settimane in silenzio ha deciso di parlare e svelare un retroscena.

Maurizio Zamparini a Kiss Kiss Napoli

Maurizio Zamparini ha rivelato di voler tornare a parlare dopo una 'chiacchierata' con suo figlio Armando ormai scomparso. L'ex presidente storico del Palermo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti è uno dei migliori allenatori che ho quasi creato quando ero a Venezia. Mi auguravo che andasse a Napoli, è la persona giusta al posto giusto. Il Napoli è un ottima squadra, ma non ancora del tutto formata. Conosco poco Osimhen, non so se è più forte di Cavani. Può diventare un giocatore come lui o magari superarlo, il Napoli ha bisogno di questo".