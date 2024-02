Zambardino su Osimhen: "Ci ha ucciso la salute, non se ne può più! Bambino viziato, il Napoli paga 27mila euro il suo giorno di ritardo"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Vittorio Zambardino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Osimhen? Non ho che da ripetere ciò che ho scritto, caro Victor ci hai ucciso la salute: non se ne può più, di fronte ai fatti poi la realtà è stata una agonia. Quanto lo abbiamo aspettato per rinnovare? Che umore e atteggiamento ha avuto? Cosa ha comportato nello spogliatoio il fatto che venisse trattato così?

Nelle guerre spesso si fa un atto d’amore, io trovo che questo giocatore dobbiamo uno scudetto, senza di lui non lo avremmo vinto. Però quest’anno il suo comportamento non è professionale.

Bambino viziato? Sì, il timore che ho è che questo suo comportamento, in un mondo dove non sfugge più niente, possa danneggiare la sua quotazione di mercato e quindi il Napoli.

Non ci sarà Champions League, e ci sarà bisogno di vendere Osimhen: non ci sta aiutando in questa impresa, i suoi atteggiamenti verso Garcia sono stati scorretti. Anche il fatto di mandare a quel paese i compagni, è un insieme di grandi gesti di generosità in campo e di grandi capricci: che professionalità ha? Torna in ritardo di un giorno, e questo giorno il Napoli lo paga 27mila euro”